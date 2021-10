Federação de Coimbra do PS felicita Governo pelo avanço da nova maternidade

"Tal decisão teve como natural enfoque na escolha do local a instalar a infraestrutura, as necessidades médicas e técnicas que tal serviço exige, associadas às características e respostas de saúde necessárias e exigências baseadas nas especificidades ligadas a este serviço tão diferenciado", refere o líder distrital, em comunicado enviado à agência Lusa.

Nuno Moita recorda que a Federação Distrital do PS de Coimbra já tinha reunido com o presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) e visitado o Hospital Geral (Covões), "não descurando a estreita articulação e auscultação dos deputados da nação eleitos pelo círculo eleitoral de Coimbra, município de Coimbra, assim como com os representantes do ministério da Saúde".

O líder distrital socialista salienta que "sempre se empenhou em ser parte da solução, de forma a impedir que tão importante infraestrutura de saúde `se perdesse` para outra região fora do distrito de Coimbra, deixando a região mais pobre no que à saúde diz respeito".

A nova maternidade de Coimbra vai ser construída no polo dos Hospitais da Universidade, anunciou na terça-feira o presidente do CHUC, Carlos Santos.

O anúncio da construção da nova maternidade (serviços de obstetrícia e neonatologia) decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal de Coimbra, numa conferência que juntou o presidente do CHUC e o novo presidente do município, José Manuel Silva, que tomou posse na segunda-feira.

A nova maternidade deverá estar concluída em dezembro de 2024, representando um investimento de 38 milhões de euros para a infraestrutura e 6,8 milhões de euros em equipamento.