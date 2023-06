Federação dos médicos anuncia nova greve para 5 e 6 de julho

A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) anunciou hoje uma nova greve para 05 e 06 de julho, alegando que o Governo continua sem apresentar uma proposta de aumentos salariais a menos de um mês do fim das negociações.

Em relação à revisão das grelhas salariais dos médicos, "continuamos ainda sem nenhuma proposta concreta por parte do Governo", o que faz com que a FNAM seja "obrigada a lançar o pré-aviso de greve que vamos fazer a 05 e 06 de julho", adiantou à Lusa a presidente da federação, Joana Bordalo e Sá.

A decisão de avançar para esta greve, a segunda depois da paralisação de dois dias realizada no início de março, foi tomada após a reunião de hoje com o Ministério da Saúde, no âmbito das negociações que estão previstas terminar no final deste mês.