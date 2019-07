Federação dos Médicos saúda substituição de Lei de bases da Saúde que "desvirtuou" SNS

Lusa19 Jul, 2019, 17:25 | País

"A lei hoje aprovada vem substituir uma Lei de Bases da Saúde que, desde 1990, desvirtuou os princípios fundadores do SNS [Serviço Nacional de Saúde], legalizou o desvio dos dinheiros públicos para financiar negócios privados e, por esta via, promoveu o brutal desinvestimento nos serviços públicos de saúde", afirmou a FNAM em comunicado.

A maioria de esquerda aprovou hoje uma nova Lei de Bases da Saúde, proposta pelo Governo socialista, em votação final global na Assembleia da República, contemplando o primado da gestão pública no SNS.

A nova lei, sublinha a FNAM, "vem privilegiar a gestão pública do SNS, recorrendo ao setor privado e social de forma supletiva e temporária".

Apesar de apontar a importância da nova Lei de Bases, a FNAM alerta para "a necessidade inadiável de uma integral redinamização do SNS, do aprofundamento do seu contributo para o reforço do estado social e da coesão social", bem como de investimento imediato e valorização de recursos humanos, que seja a concretização da "reversão integral das medidas ruinosas da `troika`".

As bancadas de PS, BE, PCP, PEV, o deputado único do PAN e o não inscrito Paulo Trigo Pereira votaram a favor do articulado concertado na especialidade entre socialistas, bloquistas e comunistas, enquanto PSD e CDS-PP, que viram chumbados os seus respetivos projetos, votaram contra.

As Parcerias Público-Privadas (PPP) não figuram no texto final e a lei remete para a regulamentação, num prazo de seis meses, provavelmente só pelo próximo Governo, dos termos em que é exercida a gestão pública, com a revogação do decreto-lei de 2002 que enquadra as PPP.