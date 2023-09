Federação Nacional dos Médicos anuncia nova greve a 17 e 18 de outubro

Em declarações aos jornalistas no final da ronda negocial com o executivo,, pelo que foi decidido decretar greve para os dias 17 e 18 de outubro.

A Fnam já tinha previsto dois dias de greve para os dias 14 e 15 de novembro.



Esta foi a sétima ronda negocial entre Governo e sindicatos no Ministério da Saúde. “A FNAM exige um ministro que perceba de saúde”, afirmou ainda Joana Bordalo e Sá, numa crítica a Manuel Pizarro. Em comunicado, a FNAM recorre a imagens de arquivo da RTP para atribuir esta frase ao próprio ministro, quando, em 1992, protestava como médico contra as políticas de Arlindo de Carvalho, o então responsável pela pasta da Saúde.

“A Federação Nacional dos Médicos, ao longo destes 16 meses, fez o seu trabalho.”, criticou a responsável.Assim, Joana Bordalo e Sá afirmou ainda queAcusou o Governo de impor “condições de trabalho absolutamente desumanas” nos cuidados de saúde primários mas também a nível hospitalar e para os médicos de saúde pública.





Também Jorge Roque da Cunha, do Sindicato Independente dos Médicos, criticou o executivo por desvalorizar o Serviço Nacional de Saúde, que chegou a considerar como “joia da coroa” no programa de Governo.O responsável assinalou ainda que cada vez mais portugueses têm “necessidade de acesso a seguros de saúde” e que“Esperamos que haja alguma capacidade do Governo perceber (…) que não é possível fixar um médico especialista que trabalha 40 horas, 18 das quais de urgência, com 1.800 euros líquidos”, afirmou.Jorge Roque da Cunha espera, no entanto, que as ações de protesto e a “evidência” das dificuldades possam levar a uma mudança por parte do Governo.“Há falta de investimento nos salários nos salários dos médicos, nos equipamentos do Serviço Nacional de Saúde, na capacidade de criar condições de trabalho para os médicos”, criticou.