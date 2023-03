Federação Nacional dos Médicos diz que houve um "retrocesso absoluto" nas negociações com tutela

"Os médicos estão esgotados e isto é inaceitável. É absolutamente inaceitável. Estão-nos a apresentar, no fundo, quase como uma moeda de troca, perda de direitos", disse à agência Lusa a presidente da Comissão Executiva da FNAM, Joana Bordalo e Sá, no final de mais uma reunião negocial com o Ministério da Saúde.

A dirigente sindical disse que foi "uma reunião extremamente longa", mas não chegaram aos objetivos pretendidos e a greve vai ser mantida.

"Estamos numa negociação séria e, portanto, nós vamos manter o pré-aviso de greve, vamos manter a greve nos dias 08 e 09 de março e é uma greve para todos os médicos de qualquer setor", declarou Joana Bordalo e Sá.

Na reunião "não se falou de todo de grelhas salariais que é o tema mais importante neste momento em cima da mesa para conseguimos prevenir a saída de médicos do Serviço Nacional de Saúde", adiantou.

Segundo a líder sindical houve "pequeninos avanços" na questão das normas particulares de organização e disciplina do trabalho médico, que tem estado em discussão desde novembro, "mas mesmo assim ainda não foram fechadas".

Mas, salientou, "o pior de tudo" foi o Ministério da Saúde ter apresentado uma proposta que já tinha apresentado em novembro e que o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, que tinha estado nessa reunião, tinha retirado da mesa, "ou pelo menos foi isso que nos fez perceber".

"Essa proposta volta a aparecer com uma redação de possível perda de direitos, ou seja, deixa em aberto que os médicos de família podem deixar de ter limite para o número de utentes ou ter um limite diferente ou maior do que o que é agora, que é imenso", criticou Joana Bordalo e Sá.

Relativamente à questão das urgências, a dirigente sindical adiantou que a proposta deixa em aberto que "um médico pode deixar de fazer urgência, em vez de ser aos 55 anos, passar a ser aos 60 anos, e deixar de fazer trabalho noturno, em vez de ser aos 50 anos, passar a ser aos 55 anos".

Para a presidente da FNAM, trata-se de "um retrocesso absoluto, inaceitável e inadmissível".

Salientou que este tipo de medidas não vai ajudar a fixar médicos no Serviço Nacional de Saúde e avisou que "a sangria ainda vai piorar se nada for feito".

"O doutor Manuel Pizarro sabe muito bem o que é que tem que ser feito", disse, sustentando: "Tem que priorizar de uma vez por todas a questão das nossas grelhas salariais e não continuar a apresentar-nos este tipo de propostas indecentes".

Joana Bordalo e Sá referiu que já tinham expressado a sua indignação no primeiro momento em que a proposta foi apresentada em novembro.

"Na altura ficou tudo dito e tínhamos compreendido que esta proposta ia sair da mesa negocial. É com muito espanto que ela volta a aparecer", lamentou.