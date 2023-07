Não houve acordo na reunião de ontem com o governo mas ficou marcada uma última ronda para dia 17.



Hoje, o Sindicato Independente dos Médicos, o mais representativo da classe, tem uma reunião com o Ministério da Saúde.



No caso deste sindicato, há uma greve convocada para os dias 25, 26 e 27 deste mês.



A Federação Nacional dos médicos explica em que ponto estão as negociações.