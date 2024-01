Federações académicas alertam para a saúde mental dos estudantes

O aumento das rendas e dos preços dos bens alimentares estão a provocar mais stress nos alunos, diz a Federação Académica de Lisboa.

Também a Federação Académica do Porto realizou recentemente um estudo sobre a saúde mental dos universitários. O presidente, Francisco Porto Fernandes, diz que a carga letiva e a pressão relacionada com o sucesso também estão a ter efeitos negativos na mente dos estudantes.Para combater os motivos que levam a uma deterioração da saúde mental dos universitários, o presidente da Federação Académica do Porto reforça a importância de rever a carga letiva dos estudantes.