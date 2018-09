Fenprof acusa Governo de "apagar 6,5 anos de trabalho dos professores"

À reportagem da RTP, Mário Nogueira reconheceu depois que "não é aqui na rua" que se resolve a questão negocial, independentemente da simpatia do primeiro ministro.



O líder da Fenprof voltou a contestar a forma como o Governo tem estado a agir face às propostas do setor.



Acusa ainda o Governo de "apagar seis anos e meio de trabalho dos professores e mais, que não é na sua legislatura, no seu mandato que não tem de se recuperar um dia que seja" do tempo de serviço.