Fenprof acusa Governo de cometer ilegalidade

RTP04 Out, 2018, 16:52 / atualizado em 04 Out, 2018, 17:26 | País

"Aqui não se trata de intransigência ou de inflexibilidade, aqui trata-se de ilegalidade", declarou esta tarde o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira.



"O Governo sabe que a Assembleia da República aprovou a lei do Orçamento do Estado para 2018 e que essa lei prevê que todo o tempo de serviço cumprido pelos professores, bem como outros trabalhadores da função pública, tem que ser todo contabilizado e o que tem de ser negociado é o modo e o prazo para recuperar o tempo de serviço", acrescentou.



Mário Nogueira acusou ainda o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, de ter mentido quando disse que existiu uma negociação entre o Governo e os sindicatos.



“O que o senhor ministro da Educação hoje disse no final do Conselho de Ministros é mentira. Não houve negociação”, disse, garantindo ainda que “não houve qualquer tipo de intransigência por parte dos sindicatos”.







Tomar esta decisão “na véspera de uma grande manifestação” de professores é, para Mário Nogueira, “uma declaração de guerra” à qual os docentes responderão “na mesma moeda”.







Garante ainda que a manifestação de sexta-feira, dia mundial do professor, será “ainda maior” do que estava previsto devido às atuais circunstâncias. “O apelo que fazemos é que nenhum professor fique em casa”.



“É lamentável que este país seja governado por um Governo que não só não investe na educação mas que desconsidera, que desvaloriza e que despreza os direitos dos professores”, continuou. “Nós não iremos aceitar isto”.







De acordo com o secretário-geral da Fenprof, a única posição mantida pelos sindicatos “foi em defesa e por respeito àquilo que a lei determina”.Os professores exigem a recuperação de nove anos, quatro meses e dois dias de serviço, motivo que levou a que os sindicatos agendassem uma semana de greves, que termina hoje, e uma manifestação nacional marcada para sexta-feira em Lisboa.