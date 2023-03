Mário Nogueira reitera que proposta do Governo "não permite acordo"

(em atualização), afirmou Mário Nogueira em entrevista aoPara a tarde desta quinta-feira está agendada uma nova ronda negocial"Para poder ver em relação aos concursos de colocação de professores haver um acordo", afirmou Mário Nogueira.Questionado sobre as últimas declarações do ministro da Educação, que falou em alguns avanços, o secretário-geral da Fenprof considerou que "esses avanços são os que já se conhecem".









Mário Nogueira recorda que existem com “contrato ativo no passado dia 31 de dezembro 15” cerca de “15.600 professores” e não os “10.700” que o ministro falou.“Ficando cinco mil de fora, podemos dizer que vão ficar os mais graduados, os mais antigos vão vincular. E os mais novos esperam mais um ano ou dois”.“Mas não, o regime que nos apresentam pode vincular professores no quarto ou quinto ano de serviço e deixa de fora professores com 16 e 17 anos de serviço”, esclareceu.Segundo Mário Nogueira,“A questão é que com este documento, que está neste momento em cima da mesa, não há a possibilidade de acordo. Mas, como hoje à reunião vamos ver se o ministro tem alguma novidade para ultrapassar os pontos de desacordo”.Mário Nogueira recordou ainda que os docentes estão “neste momento, três a quatro escalões abaixo do que deviam estar. Discriminados no continente em relação às regiões autónomas”.“Nós estamos a dizer que hoje tem de ficar calendarizado o processo negocial para a negociação da recuperação do tempo”, rematou o secretário-geral da Fenprof.