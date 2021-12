Fenprof avança para tribunal por falta de dados sobre pandemia em escolas

A Fenprof exige saber, em concreto, quantas turmas já foram colocadas em isolamento e quantos professores tiveram de ser sujeitos a quarentena.





Mas não só: quer ainda saber quais os estabelecimentos de ensino e jardins-de-infância onde já foram identificados casos de infeção este ano letivo.A estrutura já tinha solicitado estes números ao Ministério de Tiago Brandão Rodrigues. Não tendo obtido resposta, recorre agora à via judicial.Mário Nogueira lembra à Antena 1 que, no ano passado, foram três mil as escolas com turmas em isolamento.O secretário-geral da FENPROF teme que a situação atual seja mais grave.