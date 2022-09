Fenprof denuncia que muitas escolas iniciaram o ano letivo com professores em falta

Nas últimas duas semanas a federação nacional de professores fez um levantamento junto de mais de duas centenas de agrupamentos e escolas, dos 800 que existem no país e verificou que a maioria arrancou o ano letivo com falta de pessoal. Mais de metade já recorreu a professores que não vieram da via de ensino, revela à Antena 1, o secretario geral da Fenprof, Mário Nogueira.