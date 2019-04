Fenprof diz que Governo propõe aos professores escolha da "modalidade de roubo"

DR

No entanto, a Fenprof acusa o executivo de estar a enganar os docentes.



O sindicalista Mário Nogueira diz que o executivo quer desse modo que os docentes validem a decisão tomada pelo próprio executivo.



A Fenprof vai concentrar-se junto ao parlamento no dia em que vai ser debatido o decreto do governo que recupera menos de três anos do tempo de serviço congelado aos professores. Os professores vão acompanhar o debate no exterior do parlamento.



Pormenores desenvolvidos pela jornalista Sandra Henriques.