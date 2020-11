Fenprof diz que há mais de 500 escolas com casos confirmados de Covid-19

Reuters

As contas da Federação Nacional dos Professores apontam para 506 escolas com casos confirmados de Covid-19. A Fenprof considera "irresponsável" e inaceitável que o Governo não tenha reforçado "as medidas de prevenção e segurança sanitária" nas escolas perante o atual quadro epidemiológico.