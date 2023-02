Fenprof diz que não haverá acordo à entrada de nova reunião com o Governo

"Não sei se [o ministério] está a brincar com os professores, se está a brincar aos concursos, se está a brincar às estabilidades. Já ouvi dizer que o ministro tinha dito que estávamos muito perto do acordo, mas deve ser um acordo entre o senhor ministro e o secretário de Estado", afirmou Mário Nogueira, antes de entrar para a quinta ronda negocial sobre um novo modelo de colocação e recrutamento de professores.

O ministério da Educação enviou ao final da tarde de terça-feira o documento sobre o novo modelo de recrutamento e colocação que na opinião de Fenprof "volta atrás" em vários pontos.

"Não vai haver acordo nenhum", anunciou Mário Nogueira antes de entrar para a reunião no Ministério da Educação, em Lisboa, que se fará com a presença de todos os sindicatos, à semelhança da quarta ronda negocial, que ocorreu no inicio do mês.