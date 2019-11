Fenprof diz ter garantias de reforço do investimento no ensino superior e investigação

A certeza foi dada a conhecer por Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof, depois de uma reunião com o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor.

O líder da Fenprof, entrevistado pelo jornalista João Ramalhinho, falou na importância de resolver alguns problemas relacionados com as progressões na carreira e precariedade.









Mário Nogueira diz esperar que este investimento se reflita numa valorização do corpo docente das instituições e, sobretudo, no fim do "nível de precariedade" que existe no ensino superior.