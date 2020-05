Fenprof entrega petição em defesa de testes na comunidade escolar

A estrutura sindical antecipou a entrega do documento por via eletrónica, por ter sido rápida a recolha das quatro mil assinaturas exigidas.



A Fenprof lançou esta petição porque reclama que a despistagem de Covid-19 seja feita a alunos, professores e funcionários antes do regresso às aulas presenciais.