Fenprof responsabiliza Ministério da Educação pela greve dos professores

Mário Nogueira refere que as seis horas de reunião de terça-feira com o ministro da Educação revelaram intransigência, uma vez que o Governo não quis assumir "um compromisso mínimo" com as federações de professores.



O responsável considera que os alunos não vão sair prejudicados com esta greve, sublinhando que o verdadeiro aspeto negativo na educação é o "desgaste" dos professores.