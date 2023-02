Fenprof vai recorrer à justiça para travar serviços mínimos

O secretário-geral da Federação Nacional dos Professores, Mário Nogueira, explica que, caso não sejam suspensos os serviços mínimos, os professores são encorajados a trabalhar apenas três horas.O Tribunal Arbitral decretou serviços mínimos para as greves de quinta e sexta-feira convocadas por nove estruturas sindicais: dia 2 de março nas escolas do norte e centro do país e dia 3 no sul do país.O protesto é mesmo para avançar, até porque as negociações não atam nem desatam, explica Mário Nogueira.