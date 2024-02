Fenprof vai ter "Professores na Campanha" todos os dias

Foto: Ana Sarapicos - RTP

O secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, diz que a iniciativa vai percorrer todas as capitais de distrito do continente e termina em Ponta Delgada e no Funchal.



A Fenprof anunciou ainda para dia 14 de fevereiro, em Coimbra, uma ação para lembrar as reivindicações dos professores a quem foi recusada mobilidade por doença.



No dia 19, os sindicatos da Fenprof vão entregar, em simultâneo, nos Tribunais Administrativos de todo o país as ações dos docentes que exigem a reinscrição na Caixa Geral de Aposentações.