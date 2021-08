Férias fizeram disparar as faltas na vacinação

No Algarve, muitos pais ainda de férias estão preocupados com a vacinação dos filhos de 16 e 17 anos a meio de agosto e o coordenador do plano não garante para já uma nova janela de oportunidade.



Dos 200 mil jovens entre os 16 e os 17 anos que se podem propor para auto-agendamento, até agora apenas 47% se inscreveram e o prazo termina esta noite.