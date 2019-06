Ferido grave após atropelamento em Faro transferido de helicóptero para Lisboa

Lusa01 Jun, 2019, 22:05 | País

O homem estava com outro sentado num banco em frente a uma habitação, situada junto a uma curva, numa rua paralela à Estrada Nacional (EN) 125, quando um condutor se despistou, embatendo em ambos e provocando a morte imediata a um deles.

De acordo com fonte do INEM, o ferido grave foi reanimado no local pela equipa médica e transportado para o Hospital de Faro, mas, ao início da noite, foi transferido via helicóptero para o hospital de São José, em Lisboa.

O alerta para o acidente, que provocou também ferimentos ligeiros no condutor, foi dado às 15:42.

No local estiveram 23 operacionais, da GNR, INEM e Bombeiros Sapadores de Faro, apoiados por nove veículos.

O INEM acionou duas ambulâncias, duas viaturas médicas e uma equipa de psicólogos.