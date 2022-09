Fernando Araújo ainda não aceitou formalmente ser diretor executivo do SNS

O médico Fernando Araújo foi escolhido pelo Governo para o cargo de diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde. A RTP sabe que o atual presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João, no Porto, já foi convidado para assumir o lugar mas ainda não o aceitou formalmente. Aguarda a promulgação do novo estatuto do SNS.