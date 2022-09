Fernando Araújo já aceitou o convite para ser diretor executivo do SNS

O ainda presidente do conselho de Administração do Centro Hospitalar de S. João, no Porto, assume o cargo a partir de 1 de outubro.



No início desta semana haverá já um reunião entre o ministro da saúde, Manuel Pizarro, os secretários de Estado e o gestor hospitalar.



Fernando Araújo terá de escolher mais cinco cinco elementos para a direção-geral, que só estará operacional em janeiro.