Fernando Jorge renuncia ao mandato de presidente da Câmara de Oleiros

Em comunicado enviado à agência Lusa, o município de Oleiros, no distrito de Castelo Branco, referiu que, "após comunicação informal aos funcionários do município de Oleiros por sua expressa vontade", o presidente da Câmara Municipal de Oleiros, Fernando Jorge, "comunicou de forma oficial, hoje, a renúncia ao seu mandato autárquico por motivos de saúde, tal como está previsto no Artigo n.º 76 da Lei n.º 169/99, que rege as Autarquias Locais".

Fernando Marques Jorge, médico, foi eleito pela primeira vez presidente da Câmara de Oleiros em 2013 e recandidatou-se em 2017, renovando o seu mandato após vencer novamente as eleições autárquicas desse ano.

Em 2021, venceu novamente as eleições, mas motivos de saúde têm afetado o autarca social-democrata que hoje decidiu, formalmente, renunciar ao seu mandato terceiro e último mandato.

"Durante estes 10 anos à frente dos destinos dos oleirenses dei sempre o meu melhor no sentido de solucionar os problemas do nosso concelho e das suas gentes", afirmou Fernando Marques Jorge.

O autarca agradeceu a todos os funcionários da Câmara Municipal de Oleiros por toda a dedicação à causa pública.

"Agradeço ainda à população de todas as freguesias deste magnífico concelho, do qual também sou natural, pela sua resiliência, afabilidade e simpatia", concluiu.