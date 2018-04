Fernando Medina diz que haverá acordo com todos os comerciantes da Rua de São Lázaro

Lusa27 Abr, 2018, 18:30 | País

A Associação Comércio Tradicional Rua de São Lázaro (ACTLS), na freguesia de Santa Maria Maior, acusa a Câmara Municipal de Lisboa (CML) de os querer "aniquilar" com o PRA, acrescentando que já começaram a receber ofícios da autarquia "para fazer cessar o contrato de arrendamento, para fins não habitacionais" a troca de indemnizações "ridículas".

"No local dos nossos estabelecimentos comercias irão ser construídos outras lojas, nós, os comerciantes, que já cá estamos (alguns há mais de três décadas) deveríamos ter direito a ficar com as lojas, claro que, como diz o PRA, com uma renda acessível para podermos continuar com as nossas vidas empresariais. Seria um reconhecimento de gratidão da Câmara Municipal de Lisboa por tudo o que fizemos pelo desenvolvimento comercial da zona onde estamos inseridos", refere uma carta enviada a alguns grupos parlamentares.

Na missiva, os comerciantes confessam-se "tristes e angustiados" por estarem a viver um "drama" e denunciam o "menosprezo" da autarquia de Lisboa que, dizem, "nunca teve a iniciativa nem a gentileza de tentar saber" quem é que eles são.

"Temos tido um diálogo com os comerciantes e vamos continuar a ter. O que se passa é que a operação de reabilitação daqueles prédios - estamos a falar de dezasseis prédios inteiros -, alguns que a câmara teve de adquirir para permitir a reabilitação, tem de ser feita com a reabilitação integral do edifício", explicou hoje o presidente da Câmara de Lisboa.

Fernando Medina, que falava aos jornalistas após uma visita a casas do município que estão a ser requalificadas para moradores do centro histórico da cidade, deixou uma garantia: "Vamos falar, um a um, com todos os comerciantes, encontrar as soluções que sejam adequadas à vida deles, à atividade deles e também ao processo de reabilitação, porque só reabilitando aquelas casas - é uma zona em que todos prédios naquele quarteirão estão degradados e são municipais - e só recuperando, reabilitando é que vamos poder ter mais pessoas a viver naquela zona".

Os comerciantes acusam ainda o município de, inicialmente, apontar para indemnizações na ordem dos 20.000 euros, valor que baixou depois para cerca de 3.000 euros. Confrontado com estes valores, Fernando Medina não quis entrar em números concretos.

"Chegaremos com eles (comerciantes) ao acordo que é necessário para que as pessoas se sintam bem, para que possam alguns continuar a sua atividade, que é o que eles querem, e não ter indemnização, outros preferem ter a sua indemnização. Vamos dialogar, um a um, e não vejo que vamos ter nenhuma dificuldade em chegarmos a um entendimento com todos e podermos fazer uma coisa que é reabilitar aqueles prédios, para podermos ter ali disponíveis cem habitações a custos acessíveis para as classes médias", vincou o autarca.

Fernando Medina disse tratar-se de casas que vão estar disponíveis no mercado com rendas entre os 200 e os 400 euros, o que, segundo o presidente do município, "é da maior importância, porque vai permitir que as famílias, que se candidatem, não paguem mais de 25% do seu rendimento total em habitação".

Fernando Medina mostrou-se ainda satisfeito com Programa Renda Acessível, destinado a famílias da classe média, acrescentando que espera entregar casas ao abrigo deste programa no decorrer do atual mandato.

"Estamos a falar, entre apartamentos, casas e residências para estudantes universitários, vamos abranger cerca de 1.100 pessoas só no programa da Segurança Social, com casas em zonas nobres da cidade, na Avenida da República, na (Avenida) Estados Unidos da América, nas zonas centrais da cidade de Lisboa", declarou o autarca.