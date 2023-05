Medina e Cordeiro negam acusações e garantem não ter sido notificados pelo Ministério Público

Em causa estarão suspeitas de favorecimentos a militantes do PS e do PSD - além de alegados pactos de regime entre os dois partidos, nas autárquicas de 2017, na Câmara de Lisboa, sob a presidência de Fernando Medina.





O atual ministro das Finanças terá concedido uma isenção de imposto municipal sobre imóveis, sem justificação, ao filho do ex-presidente do Benfica Luís Filipe Vieira.Medina, Duarte Cordeiro e Manuel Salgado serão ainda suspeitos de favorecer o antigo Banco Espírito Santo no caso do terreno para a construção da torre de Picoas.