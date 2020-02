Ferro elogia contributo para a participação cívica de 25 anos Parlamento dos Jovens

Numa mensagem publicada na página oficial da Assembleia da República, Ferro Rodrigues refere que a iniciativa nasceu em 1995 por impulso dos antigos presidentes do parlamento Barbosa de Melo e Almeida Santos e, também, da antiga deputada socialista Julieta Sampaio.

"Estarmos hoje a celebrar os 25 anos do Parlamento dos Jovens é, para mim, enquanto presidente da Assembleia da República, motivo de uma enorme satisfação. Os principais objetivos do Parlamento dos Jovens passam por estimular o gosto pela participação cívica e política, dar a conhecer a Assembleia da República e as regras do processo legislativo e, sobretudo, promover o respeito pelo debate democrático e pela diversidade de opiniões", escreveu Ferro Rodrigues.

O presidente da Assembleia da República defendeu depois "a importância de se investir na educação cívica dos mais jovens, contribuindo para o seu conhecimento democrático e futuros hábitos de participação política".

"Com o Parlamento dos Jovens, os estudantes deputados experimentam que para concretizar uma ideia têm de convencer os outros, de explicar a bondade dos seus argumentos. Têm de estar recetivos às críticas e, muito possivelmente, de ceder nalguns aspetos que inicialmente idealizaram. Este diálogo para o compromisso é a essência do processo democrático e a forma de articular os vários interesses que se encontram em qualquer sociedade", frisou o presidente da Assembleia da República.

Na sua mensagem, Ferro Rodrigues destacou ainda que o número de escolas envolvidas este ano no Parlamento dos Jovens "ascendeu a 1009 - um número recorde que atesta bem o sucesso desta iniciativa".

"Para este sucesso, têm contribuído, os professores e os milhares de jovens que, desde há 25 anos, participam neste programa de aprendizagem da democracia; a equipa do Parlamento dos Jovens, cujo empenho tem sido fundamental para a realização, ano após ano, deste evento; e, claro, os deputados que se envolvem ativamente neste processo, participando em debates com alunos de escolas de todo o país.", acrescentou.