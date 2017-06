Ferro Rodrigues salienta que o país exige respostas claras

Lusa 21 Jun, 2017, 16:08 / atualizado em 21 Jun, 2017, 16:09 | País

Ferro Rodrigues falava na sessão solene na Assembleia da República dedicada às vítimas do incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande, distrito de Leiria, e que causou até ao momento 64 mortos e 204 feridos.

"Há aspetos a apurar no imediato e no quadro de uma avaliação global dos procedimentos seguidos neste caso. O país exige respostas claras a dúvidas legítimas", advertiu o presidente do parlamento.

Ferro Rodrigues questionou depois "como tudo foi possível": "Como atuaram as diferentes entidades neste caso? O que se passa com a política florestal e o ordenamento do território? O que cabe ao Estado e o que compete aos privados?"

"Que balanço fazemos das reformas orgânicas ao nível da gestão e regulação destas áreas das florestas e da proteção civil? São dúvidas legítimas e debates necessários", concluiu o antigo líder do PS e ministro dos governos de António Guterres.

Para Ferro Rodrigues, porém, nestes primeiros dias após a tragédia, "por respeito àqueles que perderam a vida", a Assembleia da República qui "nesta primeira sessão [plenária] a seguir ao luto nacional, homenagear a sua memória".

No terreno, de acordo com o presidente do parlamento, "a prioridade ainda é cuidar dos feridos, apoiar as famílias e populações afetadas e mostrar confiança naqueles que estão no terreno a combater as chamas".

Na sua intervenção, Ferro Rodrigues salientou o caráter de "verdadeira tragédia nacional" que resultou do incêndio de Pedrógão Grande.

"O sentimento que nos assalta como compatriotas que somos é um sentimento de solidariedade, em primeiro lugar com as famílias e os amigos das vítimas", mas "solidariedade também com aqueles que perderam os bens que tinham".

"A mesma solidariedade que todos os dias vemos crescer de norte a sul, passando pelas ilhas, e que não podemos deixar de enaltecer", disse, antes de deixar especiais palavras para aos elementos das corporações de bombeiros.

"Têm sido como sempre um exemplo de coragem, em condições de uma adversidade absolutamente excecional. Todos os bombeiros, todos os homens e mulheres das diferentes entidades que estão junto das populações a ajudar quem mais precisa são um verdadeiro exemplo de serviço público", frisou Ferro Rodrigues.