Ferro Rodrigues: "Soares nunca precisou de ser populista para ser popular"

"Era um homem de convicções fortes, com prioridades estratégicas muito bem definidas. Mas era também um homem de diálogo, de uma curiosidade humanista insaciável, promovia o diálogo entre gerações, religiões e ideologias", recordou Ferro Rodrigues.



O presidente da Assembleia da República afirmou ainda que Mário Soares "nunca precisou de ser populista para ser popular".



"Mário Soares faz-nos falta. Maria Barroso faz-nos falta. Não esqueço o que lhe devo. Não esqueço o que lhe devemos", defendeu ainda.



A homenagem a Mário Soares aconteceu este domingo, quando se assinala o primeiro aniversário da sua morte. O Presidente da República, o primeiro-ministro, o presidente da Assembleia da República e o presidente da Câmara de Lisboa depositaram flores junto do jazigo daquele que é considerado o "pai da democracia" portuguesa, antes de discursarem na capela do cemitério dos Prazeres.



Após os discursos foi inaugurada na galeria de exposições temporárias da capela do cemitério a exposição "A cerimónia do Adeus, o funeral de Estado de Mário Soares visto pelos fotógrafos".