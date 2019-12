Fertagus oferece menos bancos e mais lugares em pé

A concessionária da travessia ferroviária na Ponte 25 de Abril vai reduzir o número de bancos para criar lugares em pé em todos os comboios, até ao final de janeiro.



A informação foi avançada na tarde de quinta-feira pela presidente da empresa à margem da assinatura do contrato com o Estado que prolonga a concessão até 2024.



Cristina Dourado explicou como se vão criar mais lugares nos comboios da ponte.



Contas feitas, a Fertagus acredita que esta alteração vai retirar cerca de 80 lugares sentados em cada comboio.



Uma decisão que resulta do aumento de passageiros, depois da criação do passe único na Área Metropolitana de Lisboa.