FESAHT acusa Sector Mais de atraso salarial com trabalhadores que operam na Altice

Foto: Direitos Reservados

Nuno Coelho, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Hoteleira, Turismo, Restaurantes e Similares do Norte, alerta para a falta de pagamento do salário a 22 trabalhadores da Sector Mais, que explora quatro cantinas da Altice no norte e centro.