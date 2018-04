FESAP e STE saúdam cenário de aumentos na Função Pública em 2019

Foto: Reuters

Em entrevista à TSF, o ministro das Finanças afirma que não exclui, nem nunca excluiu tal cenário.



José Abrão, da FESAP, considera positiva a abertura revelada por Centeno, mas entende que é um sinal da aproximação de eleições legislativas.



Também Helena Rodrigues, do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, quer que o sector público dê o exemplo, para que os privados distribuam a riqueza que está a ser gerada no país.



Quanto à redução da carga fiscal, Mário Centeno não se compromete com essa medida enquanto não for atingido o equilíbrio das contas do Estado.