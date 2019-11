FESAP quer atualização salarial de 3,5% nos salários em 2020

A Federação dos Sindicatos da Administração Pública quer uma atualização de 3,5% dos salários, já em 2020. Em conferência de imprensa, o secretário-geral da FESAP avisa o governo que não concorda com aumentos em linha com a inflação.