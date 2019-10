FESAP responsabiliza Governo e Conselho Diretivo por défice da ADSE

Foto: Direitos Reservados

O Tribunal de Contas deu a conhecer que o subsistema de Saúde ADSE pode entrar em défice já em 2020. A FESAP lamenta as conclusões deste relatório e acusa o Governo e o Conselho Diretivo da ADSE de má gestão.

José Abraão aponta falta de vontade política para resolver os problemas identificados e diz que é preciso inverter a débil situação financeira da ADSE.



Se a ADSE se tornar insustentável, e se nada for feito os trabalhadores da Função Pública, elementos quase em exclusivo que suportam e beneficiam deste subsistema, podem ver-se obrigados a recorrer apenas dos cuidados médicos do SNS e privados.



O Tribunal de Contas recomenda novas formas de garantir receitas para este subsistema de Saúde, entre elas, o alargamento do número de beneficiários.