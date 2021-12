Festas do Povo. Campo Maior espera aprovação da UNESCO para se tornar património imaterial da humanidade

A Unesco vai decidir esta semana sobre a candidatura das Festas do Povo de Campo Maior a património imaterial da humanidade. As flores de papel que decoram as ruas tornam as festas únicas, por isso, na vila há já ansiedade para ouvir o júri dizer 'aprovado'.