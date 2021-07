Festejos do Sporting. Conselho de Ministros vai rever decreto-lei sobre direito de manifestação

Referindo-se à “chamada manifestação convocada para a zona do estádio” de Alvalade, o ministro da Administração Interna declarou queEm conferência de imprensa, Eduardo Cabrita afirmou que esse uso abusivo não teve “nada a ver” com o quadro em que habitualmente “é exercido o direito de manifestação”, nomeadamente por razões de ordem política, sindical ou religiosa.“Por isso, determino que a Inspeção-Geral da Administração Interna, que identifica este problema,e as entidades competentes relativamente à realização de manifestações com uma natureza manifestamente desaquada dos objetivos que tutelam o direito fundamental que é o da manifestação”, avançou o governante.

O gabinete do MAI vai preparar ainda, em conjunto com a presidência do Conselho de Ministros, uma proposta de revisão do decreto-lei que regula o exercício do direito de reunião e manifestação.

IGAI vai apurar circunstâncias da aglomeração

Eduardo Cabrita avançou também que, enquanto era preparado o relatório do processo de inquérito instaurado em maio sobre as celebrações promovidas pelo Sporting, registou-se “a ausência de cooperação” por parte do clube às solicitações feitas pela IGAI.



“Foram feitas diligências junto de um número muito variado de instituições” e todas elas colaboraram, excepto o Sporting, que “não respondeu a qualquer dos pedidos de esclarecimento feitos pela IGAI”, disse o ministro.



Ainda segundo o ministro, o Sporting não cumpriu com as recomendações de estabelecimento de um perímetro de segurança através de grades, de controlo de pessoas e de fiscalização de regras aplicáveis na altura.



“Por isso, é determinado à IGAI que apure, a partir de agora, em processo autónomo, quais as circunstâncias que (…) permitiram a aglomeração de um elevado número de adeptos na zona envolvente ao estádio na tarde do dia 11 de maio”.



Quanto à atuação da PSP durante os festejos, o ministro quis destacar “as condições particularmente difíceis em que foi assegurada a ordem pública” por parte das autoridades policiais. Eduardo Cabrita louvou o “profissionalismo dos efetivos da PSP” e anunciou que foi arquivada a dimensão disciplinar neste processo.

IGAI destaca três inspetores para inquérito a realizar em 60 dias



Também em conferência de imprensa esta sexta-feira, a inspetora-geral da Administração Interna anunciou que, “face à complexidade do processo de inquérito”, a IGAI afetou três inspetores “em exclusividade a este inquérito”, tendo sido fixado o prazo de 60 dias.





A decisão representa “um esforço para a IGAI”, frisou Anabela Cabral Ferreira, adiantando que um dos inspetores destacados para o inquérito é um juiz que exerce funções enquanto inspetor da IGAI.





A inspetora destacou, tal como Eduardo Cabrita, a complexidade do trabalho da PSP na noite dos festejos do Sporting. “[A PSP] cumpriu a sua missão (…), que era num quadro dificílimo” devido à pandemia e à quantidade de pessoas nas ruas, afirmou.





Assim sendo, quanto à atuação da Polícia de Segurança Pública, a conclusão a que o IGAI chegou foi que, “globalmente, não há razões para instaurar processos de natureza disciplinar”.





Ainda assim, a IGAI reconhece que, “num ponto outro, a Polícia de Segurança Pública pode ter agido de uma forma que podia ser melhor, é verdade que sim”.