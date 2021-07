Festejos do Sporting. Parlamento rejeita audição a ministro da Administração Interna

Eduardo Cabrita deveria ser questionado sobre os festejos do Sporting. A oposição não se conforma e vai insistir no pedido de questionar os autores do relatório da Inspecção Geral da Administração Interna - em particular saber porque é que o ministro deu indicação para a polícia seguir com os festejos escolhidos pelo Sporting.