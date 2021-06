Festivais Gil Vicente mostram-se em Guimarães

Os festivais Gil Vicente têm o nome de um clássico, mas convidam o público a assistir a seis espetáculos contemporâneos. As apresentações começam no Centro Cultural Vila Flor.





A dramaturgia contemporânea, o objeto teatral, a experiência, a discussão e o pensamento são os pressupostos da programação dos Festivais Gil Vicente.







O festival sustenta-se no teatro contemporâneo, com uma componente estética e dramatúrgica que desbrava novos caminhos e interpretações de textos clássicos, mas também na aposta em autores atuais. Além do cartaz principal decorrem várias atividades paralelas com uma componente mais formativa.



O evento volta a exibir-se em Guimarães depois do ano passado ter sido cancelado devido à pandemia.