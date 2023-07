Festival Alive avança para o segundo dia de música

Em mais um dia com lotação esgotada, o cartaz inclui igualmente Jorge Palma, Girl in Red, Papillon, Lhast, Wtinto, Juana na Rap, Rita Onofre, Miramar e os humoristas Carlos Coutinho Vilhena, Hugo Sousa e Mónica Vale de Gato.A 15.ª edição do festival, que começou na quinta-feira, inclui mais de cem artistas, repartidos por três dias e que atuam nos sete palcos espalhados pelo recinto.O festival espera um total de 165 mil espectadores, nos três dias de concertos, para um número diário de 55 mil entradas.A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica alertou entretanto para “o crime de especulação” que constitui "a venda de bilhetes acima do seu valor oficial”, que pode ser “punido com pena de prisão de seis meses a três anos".Até quinta-feira, a ASAE tinha apreendido mais de duas dezenas de bilhetes e detido seis pessoas associadas à sua venda.Esta edição do festival termina no sábado.