Este ano a grande novidade passa pelo anúncio de um espaço que está a ser criado e que vai servir de museu ao espólio do escritor chileno Luís Sepúlveda, adquirido pela autarquia.





O vereador da cultura Luís Diamantino, entrevistado pela Antena 1, destaca que este ano o prémio do único festival com expressão ibérica do país sobe para 25 mil euros e que a participação dos 120 autores, uma das maiores de sempre, vai servir para refletir sobre o futuro da liberdade conquistada no 25 de Abril.