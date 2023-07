Festival de Música da Póvoa de Varzim recorda Rachmaninov

A programação de concertos abre hoje com a soprano Arianna Savall, Peter Johansen e o agrupamento Hirundo Maris, num programa dedicado a poetas catalães, escandinavos e portugueses, entre os quais o poveiro Aurelino Costa.As estreias do Ensemble Contemporâneo da Póvoa de Varzim, com o maestro Nuno Coelho, e do agrupamento coral Vox Clamantis, em Portugal, destacam-se na programação que também prevê a primeira audição absoluta de “four sacred chants”, do compositor ucraniano Valentin Silvestrov, encomendada pelo próprio festival, uma obra de resistência à invasão russa.A Orquestra de Câmara de Colónia, dirigida por Christoph Poppen, a Orquestra Gulbenkian, o quarteto Woodpeckers, a pianista Viktoria Postnikova, a violinista Antje Weithaas, a soprano Rachel Fenlon e o quarteto do saxofonista Ricardo Toscano são outros dos protagonistas do festival, que se estende a diferentes locais do concelho até 29 de julho, e inclui o 15.º Concurso de Composição.





O 45.º FIMPV terá lugar dia 29 de julho entre o Cine-Teatro Garrett, a Igreja Românica de S. Pedro de Rates e a Igreja Matriz, com manifestações paralelas na Biblioteca Diana-Bar, Biblioteca Municipal Rocha Peixoto e no Museu Municipal.





Os bilhetes estão à venda na BOL (€5 por espetáculo ou €40 o passe-geral).



Ao longo da sua história, o evento tem proporcionado a apresentação dos mais respeitados mentores da música clássica e dos expoentes internacionais do repertório clássico-romântico, jazz e da contemporaneidade. Paralelamente, imprime um forte apoio aos novos valores da criação e interpretação portuguesas, captando novos públicos entusiastas da cultura.