Festival Internacional de Chocolate de Óbidos abre portas

A organização estima a passagem de 150 mil visitantes pelo certame, que este ano movimentará 25 toneladas de chocolate.O evento mantém como principal atração oito esculturas de grande dimensão, esculpidas por uma equipa de "chocolatiers" que deu forma a figuras icónicas como o Homem Aranha, os gauleses Astérix e Obélix, Tom e Jerry, o cowboy Lucky Luke e o Pateta.Já o belga Tintim será esculpido ao vivo, ao longo dos dias do festival.As esculturas implicam, cada uma, cerca de 270 horas de trabalho, totalizando 2.160 horas.Cinquenta e sete "chefs" nacionais e internacionais participam no evento, que, pela primeira vez, conta com a presença da École Ducasse, uma escola francesa de referência internacional na arte da pastelaria e confeitaria.