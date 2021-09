"Fica um vazio, mas também um legado" - alta comissária para as Migrações

"Infelizmente, as pessoas desaparecem, mas a sua experiência e a forma como inspiraram as pessoas, umas próximas e outras menos, perduram sempre", frisou.

Salientando a "enorme perda" para a sociedade portuguesa, Sónia Pereira afirmou que "é sempre importante podermos contar com estas vozes que não se calam contra as injustiças e contra as desigualdades, e que têm a capacidade de mobilizar pessoas e recursos para encontrar respostas".

"E o Presidente Jorge Sampaio fazia isso sempre. Todo o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela Plataforma Global para os Estudantes Sírios reflete isso mesmo", acrescentou.

A alta comissária recordou a sua presença no lançamento do livro "A Minha Terra é Linda - Histórias dos Estudantes Sírios em Portugal" e sublinha que "nesse momento, apesar da fragilidade física, continuou a revelar a mesma posição e os mesmos princípios".

Relativamente à continuidade do seu trabalho, Sónia Pereira disse acreditar que, apesar de ninguém substituir "figuras tão marcantes como o Presidente Jorge Sampaio", haverá "com certeza pessoas com capacidade, experiência e princípios" que continuarão o seu legado.

"Este compromisso que ele sempre teve com a causa dos direitos humanos numa perspetiva de solidariedade internacional é algo que devemos reter e implementar. Esperamos poder honrar o seu trabalho, mesmo que agora sem ele", concluiu.

O antigo Presidente da República Jorge Sampaio morreu hoje aos 81 anos, no hospital de Santa Cruz, em Lisboa.

Antes do 25 de Abril de 1974, foi um dos protagonistas da crise académica do princípio dos anos 60, que gerou um longo e generalizado movimento de contestação estudantil ao Estado Novo, tendo, como advogado, defendido presos políticos durante a ditadura.

Jorge Sampaio foi secretário-geral do PS (1989-1992), presidente da Câmara Municipal de Lisboa (1990-1995) e Presidente da República (1996 e 2006).

Após a passagem pela Presidência da República, foi nomeado em 2006 pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas enviado especial para a Luta contra a Tuberculose e, entre 2007 e 2013, foi alto representante da ONU para a Aliança das Civilizações.

Atualmente presidia à Plataforma Global para os Estudantes Sírios, fundada por si em 2013 com o objetivo de contribuir para dar resposta à emergência académica que o conflito na Síria criara, deixando milhares de jovens sem acesso à educação.