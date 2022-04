Ficaram por realizar em 2021 meio milhão de consultas no Serviço Nacional de Saúde

Também as cirurgias recuperaram, o que fez com que a média do tempo de espera se fixasse em 3,2 meses mas apenas porque houve menos doentes a procurar o Serviço Nacional de Saúde.



Apesar do impacto da pandemia, 2021 foi um ano em que a taxa de execução rondou os 70 por cento.