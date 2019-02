Filipe Vasconcelos Romão comenta alta tensão na Venezuela

O anúncio do fecho de fronteiras foi feito na última madrugada pela vice-presidente Delfi Rodriguez.



Os militares de Maduro reforçaram o bloqueio com contentores. Guaidó promete reabrir as fronteiras.



Liberdade vai ser palavra repetida na margem colombiana da ponte da unidade onde estão mais de uma tonelada de mantimentos.



Tensão e expetativa para saber como será escrita a história deste dia na Venezuela que pode ser decisivo para se perceber o futuro.



Tudo depende em princípio do lado que os militares escolherem sublinha o analista.



Faz este sábado um mês que Juan Guaidó deu o passo em frente e auto designou-se presidente interino da Venezuela prometendo eleições livres.



Hoje, depois da ordem de encerrar a fronteira com a Colômbia pelo governo, Guaidó arrisca até não conseguir voltar a entrar em território venezuelano.