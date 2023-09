"Fim ao Fóssil". Governo desdramatiza manifestações à porta do Conselho de Ministros

o centro da atividade do Governo tem sido muito dedicado à ação climática. Foi um dos desafios estratégicos que incluímos no nosso programa logo em 2019 e temos, ao longo dos últimos anos, tomado ações muito relevantes”, afirmou Mariana Vieira da Silva em conferência de imprensa após o Conselho de Ministros.



A ministra da Presidência relembrou que, no passado dia 30 de agosto, foi aprovado o Plano Estratégico de Ação Climática que “atualiza de forma mais exigente as metas com que estamos comprometidos”.



“E não é à toa que a Comissão Europeia considera que Portugal é o país mais bem posicionado para o cumprimento dos objetivos de Paris”, acrescentou. “As manifestações de opiniões diversas fazem parte da democracia e não temos mais nada a assinalar”.

Foram 20 os ativistas que esta manhã tentaram impedir todas as entradas no antigo Ministério do Mar, junto ao rio Tejo, em Algés. A Unidade Especial da PSP retirou os estudantes que se tinham prendido às grades da entrada principal do Instituto Português e da Atmosfera (IPMA) e do antigo Ministério do Mar.



Pouco antes das 10h00, os portões da entrada principal foram abertos e alguns veículos civis entraram no complexo.



Pelas 10h30, o movimento “Fim ao Fóssil” escreveu na plataforma Telegram que “as dezenas de ativistas foram levadas para a esquadra de Porto Salvo, Oeiras, 82”.



