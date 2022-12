Fim de Ano nos Açores com aguaceiros e temperaturas "relativamente baixas"

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), "a circulação de uma região depressionária centrada a nordeste do arquipélago dos Açores, transporta uma massa de ar fria e instável que irá condicionar o estado do tempo em todas as ilhas".

Assim, deverão ocorrer aguaceiros nas nove ilhas do arquipélago, que podem ser de granizo nos grupos Ocidental (Corvo e Flores) e Central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) no sábado.

No domingo, indica o IPMA em comunicado, devido "à aproximação de um novo sistema frontal", prevê-se que ocorram períodos de chuva nas ilhas das Flores e Corvo.

Quanto ao vento, o IPMA refere que soprará do "quadrante oeste fresco a muito fresco com rajadas entre 60 e 70 km/h [quilómetros por hora], tornando-se bonançoso a moderado no dia 01 [domingo] nos grupos Central e Oriental [São Miguel e Santa Maria]".

Ainda para sábado, são também esperadas ondas de noroeste entre três e cinco metros em toda a região dos Açores e uma diminuição da altura significativa para dois a três metros no domingo.

Relativamente à temperatura do ar, o IPMA adianta que se prevê-se um fim de ano com "temperaturas relativamente baixas, com as mínimas a rondar os 8 ou 9°C e as máximas entre os 14 e 15°C".

A partir de domingo é esperado um aumento das temperaturas no arquipélago.