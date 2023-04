Fim-de-semana com bom tempo, mas o mar continua de inverno

As autoridades sublinham que, apesar do calor, ainda se verifica o chamado mar de inverno, com um perigo elevado devido aos efeitos da agitação marítima.O porta-voz da Autoridade Marítima, José Sousa Luís, diz à Antena 1 que todo o cuidado é pouco.No fim de semana da Páscoa, o calor já se tinha feito sentir, e nesse período foram resgatadas 33 pessoas em apuros, nas praias.Os próximos dias vão ser então marcados por temperaturas elevadas, como refere a meteorologista Patrícia Gomes.