Fim de semana complicado para grávidas de Lisboa e Vale do Tejo

Os blocos dos hospitais das Caldas da Rainha e Abrantes fecharam às 21h00 de sexta-feira. Uma hora mais cedo, encerram também os de Loures, São Francisco Xavier e Barreiro.



Quanto ao do Hospital de Cascais, a página da DGS indica que funciona aos dias úteis. Os serviços são assegurados por hospitais vizinhos.



Segundo o calendário definido pela Direção Executiva do SNS, os centros hospitalares Lisboa Norte, Lisboa Central, Lisboa Ocidental e Amadora-Sintra vão cooperar e partilhar recursos durante o primeiro trimestre do ano de modo a garantir a assistência.